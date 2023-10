Este lunes, el Gobierno firmó un acuerdo de entendimiento con Corea del Sur para promover mayores inversiones.

En concreto, el memorándum de entendimiento establece por dos años un trabajo para la cooperación y promoción de inversiones entre Chile y el país asiático.

El acuerdo consta de siete artículos en los cuales se aborda la exploración de oportunidades de negocios en todas las áreas de interés para los sectores empresariales de las naciones implicadas y el intercambio de información en torno a políticas y oportunidades de inversión, entre otras cosas.

Actualmente, Corea del Sur es el quinto socio comercial de Chile. Durante el 2022 se realizó un intercambio comercial equivalente a US$ 7.993 millones, el cual estuvo compuesto por US$ 6.054 millones en exportaciones y US$ 1.938 millones en importaciones, según informó el Ejecutivo.

¿Qué dijeron las autoridades?

El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que “en la República de Corea (…) hay una presencia muy importante de exportaciones chilenas. Creemos que estas exportaciones se pueden ampliar tanto en sectores como también en cantidad. Estamos seguros de que esta fuerte relación comercial es un muy buen punto de partida para poder desarrollar con más fuerza la inversión extranjera de ambos países”.

“Este memorándum es un avance muy importante poder compartir información y experiencias y, de esa manera, ir acercando a nuestros países. A partir de la visita que tuvimos a Corea se presentan grandes oportunidades de inversión en Chile, sobre todo por la relación que tenemos dada nuestra producción de litio, por ejemplo, y la relevancia que tiene el litio para la producción de baterías en Corea”, agregó.

Acuerdo con Codelco

En el encuentro también se firmó un memorándum de entendimiento (MOU) entre Codelco y KEXIM, un organismo oficial coreano que entrega amplios programas de crédito y garantía a la exportación para ayudar a las empresas coreanas a realizar negocios en el extranjero.

Según el Gobierno, este acuerdo buscar “explorar oportunidades para apoyar el financiamiento de Codelco en relación con el suministro de cobre a entidades coreanas“, tales como financiamiento de proyectos de inversión, desarrollo minero y operaciones existentes, así como para facilitar los negocios en el extranjero.