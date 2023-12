Esta jornada, Codelco y SQM anunciaron una asociación público-privada para desarrollar en conjunto las actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama para las próximas décadas. Esta nueva sociedad explotará litio desde 2031 hasta 2060 y la estatal recibirá el 50,01% de las utilidades provenientes de las ventas.

Además, la asociación se materializará el 1 de enero de 2025 y se estructurará a través de una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado de Chile.

Al respecto, y en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric, destacó que este acuerdo “se trata de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos”.

“De esta forma, cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama, misión encomendada a Corfo y Codelco, en tan solo ocho meses. Este encargo no era sencillo, y como era previsible, hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas y que el Estado debía solo limitarse a recoger impuestos. Pero mi convicción como Presidente de la República es que Chile puede más que eso y que el modelo de desarrollo de nuestro país también puede cambiar y debe modernizarse. Por eso, para desarrollar nuestro potencial, no basta con repetir las mismas fórmulas del pasado, necesitamos un Estado que no solo recaude, sino que participe en todo el esfuerzo de exploración, producción y generación de productos de litio con valor agregado“, subrayó.

De acuerdo al mandatario, esta colaboración se da con dos condiciones: Haciendo uso de las nuevas tecnologías de extracción que permitan expandir la producción con el menor impacto posible en el ecosistema de los salares. Y con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras.

Asimismo, el jefe de Estado remarcó que la alianza establece que “SQM transferirá en propiedad a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el Salar de Maricunga. Con ello, se fortalece la posición de la estatal como un actor relevante en la producción mundial del litio”.

“Con este acuerdo, tenemos la convicción de que a futuro, nuestro país podrá construir más consultorios, más hospitales, más carreteras, más canchas de fútbol. En el fondo, más espacios donde reencontrarnos como sociedad chilena”, concluyó.