Este lunes, fue confirmado que el próximo jueves 5 de octubre comenzará a operar en Chile Flixbus, reconocida empresa internacional que se caracteriza por tener un servicio de buses de pasajeros sostenible y a bajo costo.

“Nuestra misión es brindar opciones de viaje sostenibles y asequibles para todos, y vemos una demanda significativa. para dichos servicios en Chile”, dijo André Schwämmlein, CEO de Flix.

“Estamos dedicados a brindar calidad constante, estándares de seguridad y una experiencia perfecta para el cliente en cada región donde operamos, estableciendo una oferta de mercado competitiva y opciones más confiables para los clientes”, agregó.

De este modo, Chile se convierte en el cuadragésimo segundo país en el que opera la compañía a nivel mundial y el segundo en América del Sur, después de Brasil.

La empresa destaca que su modelo de negocio es escalable y que ya ha tenido éxito en 41 países de cuatro continentes, impulsando la creación de valor con tecnología, tanto para los socios de autobuses como para los viajeros.

Las primeras líneas en Chile conectarán Santiago (Región Metropolitana) con Viña del Mar, San Antonio (ambas de Región de Valparaíso) y Coquimbo (Región de Coquimbo). Pero, durante los próximos meses, Flix planea expandirse aún más hacia el centro y sur del país.

La compañía recalcó que el país “ha sufrido una fuerte reducción de la demanda en los últimos años como resultado del cierre pandémico con aumentos de precios en el transporte colectivo que han llevado al crecimiento de los propietarios de automóviles privados, entre otros factores”. Al respecto, la empresa alemana busca revertir este escenario y revitalizar el mercado con su oferta única, agregó.

Finalmente, empresa destacó que el lanzamiento de operaciones en el “altamente atractivo mercado chileno” es parte de la estrategia de crecimiento rentable de Flix.

En septiembre, la compañía compartió sus cifras semestrales para los primeros seis meses de 2023, anunciando que será el primer semestre más exitoso en la historia de la compañía, expresó.

Desde enero hasta finales de junio de 2023, más de 36 millones de pasajeros en todo el mundo viajaron con las filiales FlixBus, FlixTrain, Greyhound y Kamil Koç (un aumento del 53 % respecto al mismo periodo de 2022). También, indicó que los ingresos totales del Grupo Flix ascendieron a 860 millones de euros (un aumento del 54%), con un resultado EBITDA ajustado de 26 millones de euros y un margen correspondiente del 3%.

