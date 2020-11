Una encuesta realizada por la consultora ETICOlabora arrojó que la percepción sobre las relaciones entre grandes empresas y sus dirigentes sindicales habría mejorado durante el periodo de crisis sanitaria.

“El objetivo consiste en determinar la percepción de los dirigentes sindicales de grandes empresas en relación al estado de las relaciones laborales en sus empresas en el marco de la crisis que azota al país”, plantea la consultora.

Así, mediante una encuesta anónima y por Internet, 59 dirigentes pertenecientes a todos los sectores económicos fueron consultados para este análisis, respondiendo 21 de ellos en septiembre.

Consultados por frases que mejor representaban la sensación respecto al vínculo de los trabajadores y la empresa, un 52% se decantó por “el cariño y la cercanía no han cambiado”, un 24% señaló que sí ha percibido mayor “cariño y cercanía” para con la empresa y un 19% indicó que desconoce lo que ocurre con el resto de sus colegas.

Por otro lado, un 62% planteó que “la predisposición de los trabajadores al diálogo y a la colaboración con sus jefaturas no ha cambiado” desde octubre de 2019 a la fecha, seguido por otro 33% que sí ven mayor disposición de sus compañeros de trabajo.

En sentido opuesto, un 52% cree que no ha cambiado la predisposición al diálogo de parte de los ejecutivos. Un 24% dice sí sentir mayor predisposición de parte de las jefaturas, mientras que otro 24% opina totalmente lo contrario, y que ahora están menos predispuestos.

Otra de las variables analizadas por la consultora fue qué iniciativas de las empresas han sido más valoradas por sus trabajadores, siendo la más repetida el hecho de que se aplicaran medidas de apoyo a grupos más vulnerables ante la pandemia, como adultos mayores o personas que tuvieran dificultades en el transporte.

A esta le siguen el acceso al teletrabajo, flexibilidad de horarios, las iniciativas por la salud y seguridad de los trabajadores, la cercanía y preocupación para saber cómo se encuentran y finalmente la protección del empleo.

De esta manera, al consultar qué frase identifica mejor con respecto al comportamiento de la empresa durante la crisis sanitaria un 67% indicó haber “sentido a la empresa más preocupada que antes por el bienestar de los trabajadores”. Un 19% no ha visto cambios y otro 19% cree que ha habido menor preocupación.

En esa línea, consultados por cuáles creen que son las motivaciones de la empresa para aplicar dichas medidas de prevención ninguno señaló que es sólo por el bienestar de los trabajadores, siendo la opción más votada la de “se interesan en el bienestar de los trabajadores y además para proteger los intereses de la empresa”, con un 57%.

Con ello, también se tomaron respuestas respecto a cómo prevén el futuro de la empresa en que trabajan, donde un 52% de los encuestados afirmó que en los próximos dos años las remuneraciones no cambiarán; un 38% cree que no va a cambiar el aumento de dotación; y un 52% señaló que las condiciones de trabajo no cambiarán significativamente.