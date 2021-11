(CNN) – Elon Musk vuelve a trollear en Twitter, y esta vez su objetivo es el senador Bernie Sanders.

“Sigo olvidando que todavía estás vivo”, tuiteó Musk el domingo por la mañana, en respuesta a que Sanders tuiteara que los extremadamente ricos deberían pagar su parte justa de impuestos. CNN Business se ha puesto en contacto con Sanders para obtener comentarios.

“¿Quieres que venda más acciones, Bernie? Solo di las palabras…”, tuiteó Musk una hora después. Musk terminó la semana vendiendo un total de $6,9 mil millones en acciones de Tesla. Eso solo ascendió a menos del 4% de las acciones que posee directamente, y menos del 3%, incluidas todas las opciones que posee para comprar acciones adicionales.

Musk ciertamente califica bajo la descripción de Sander de “los extremadamente ricos”: es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$ 285 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Musk le preguntó a Twitterverse la semana pasada si debería vender el 10% de sus tenencias de Tesla para pagar impuestos; el 58% de los votantes en su encuesta respondió que sí.

Sin embargo, es dudoso que los resultados de la encuesta de Twitter hayan sido la principal motivación para la venta de acciones de la semana pasada. Musk se enfrenta a una inminente factura fiscal que se desencadenará por su necesidad de ejercer 22,9 millones de opciones para comprar acciones antes del próximo agosto. Ese proyecto de ley sería de casi $10 mil millones a los precios actuales del mercado.

También podría deber el impuesto sobre la renta estatal a California, que tiene una tasa impositiva máxima del 13,3%. A pesar de que se ha mudado a Texas , que no tiene impuestos estatales sobre la renta, admitió en un tuit reciente que todavía debe impuestos sobre la renta del estado de California porque todavía pasa mucho tiempo trabajando en el estado.

Gravar la riqueza extrema es una gran parte de la plataforma de Sanders. Como presidente del comité de presupuesto del Senado, Sanders ha propuesto un impuesto anual sobre el 0,1 por ciento superior de los hogares estadounidenses, que según él recaudará alrededor de 4,35 billones de dólares durante la próxima década y reducirá la riqueza de los multimillonarios a la mitad en 15 años.

También quiere implementar políticas clave de cumplimiento de los impuestos sobre el patrimonio propuestos. Los demócratas habían intentado imponer un impuesto a los multimillonarios para financiar el amplio plan de red de seguridad social del presidente Joe Biden.

“Si el hombre más rico del mundo paga o no impuestos no debería depender de los resultados de una encuesta de Twitter”, tuiteó el senador Ron Wyden de Oregon en respuesta a la encuesta de Twitter de Musk. “Es hora del impuesto sobre la renta de los multimillonarios”.

