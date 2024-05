El dólar sigue experimentando fuertes caídas frente al peso chileno, llegando durante esta jornada a tocar mínimos en $913,1, para luego moderar su caída.

Felipe Sepúlveda, estratega de mercados XTB Latam, comentó a Emol que fue una “sesión bajista para el tipo de cambio donde pudimos verlo cotizar incluso en niveles de $913″.

El dólar se instaló en su menor nivel en casi cuatro meses, lo cual se debe a que el precio del cobre alcanzó máximos históricos en la bolsa de metales de Nueva York.

En la última jornada, el cobre cotizó en un valor cercano a los US$5 la libra. Estos nuevos máximos del metal rojo no se habían visto desde comienzos del año 2022.

Ole Hansen, jefe de estrategia de commodities de SaxoBank, señaló que el cobre se ha visto impulsado por “las previsiones de un creciente déficit de la oferta mundial y la perspectiva de nuevos estímulos en China“.

#Copper hits a two-year high as an expected tight supply outlook attracts demand from momentum buyers in the #HG_f and LME futures contracts, more than offsetting continued softness in China data pic.twitter.com/6BaHiNbY1x

— Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) May 14, 2024