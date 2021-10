El diputado de Renovación Nacional (RN) Jorge Durán anunció que presentará un nuevo proyecto que busque retirar el 100% de los fondos previsionales.

La medida la dio a conocer luego que este jueves el candidato de su coalición, Sebastián Sichel, reconociera que sí ha hecho retiro desde su AFP y además se sumara a la iniciativa del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri para conseguir la extracción total desde las AFP en caso de que avance la reforma constitucional del cuarto retiro.

“La verdad es que, si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política, y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura”, dijo el ex ministro.

“El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar su programa de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos, quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales para garantizar programas de gobierno inviables”, añadió.

¿En qué consiste el proyecto de Alessandri?

En concreto, la iniciativa de Alessandri “logra que las personas puedan mover el dinero a un bolsillo más seguro, a una cuenta blindada, igual que cuando uno se sube al Metro y se cambia la billetera al bolsillo de adelante para que no le roben”, señaló el parlamentario este jueves en el Palacio de La Moneda.

El oficialista agregó que “no tiene impacto en los mercados financieros ni en la inflación, porque es un movimiento de platas y básicamente lo que se logra es alejar el dinero de las garras del populismo“.

Posteriormente, Alessandri realizó otra conferencia de prensa junto a la vocera de Sichel, Katherine Martorell, para respaldar el retiro de fondos del candidato, y sostuvo: “¿Qué propone nuestro proyecto? Que uno pueda traspasar el 100% de los recursos a una cuenta blindada, una cuenta más segura“.

“No es para que los montos los tengan las personas”, explicaron luego desde su equipo de prensa a CNN Chile.

¿Qué dijo Durán?

Este viernes, en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, Durán reveló que se va a “adelantar al posible escenario de que se podría aprobar el cuarto retiro -espero que así sea- y ya voy a preparar nuevamente otro proyecto del 100% de los retiros para cerciorarme de que este proyecto de verdad dé garantías a los chilenos y que no sea con una pequeña trampa”.