Ya sea para comprar un viaje de ensueño, la nueva PlayStation 5 y, por qué no, cambiar de auto, cientos de chilenos están atentos al evento de compras del año, el Cyber Monday 2023, caracterizado por descuentos imperdibles.

Desde este lunes 2 de octubre hasta el miércoles 4, debemos estar atentos a los consejos para aprovechar al máximo las fechas y hacer compras eficientes e inteligentes.

Consejos para comprar productos con descuentos

Salvador Achondo, CEO de Getback, recomienda usar herramientas de comparación y seguimiento de precios, como Google Shopping; además de tener claro los precios habituales de los productos que queremos. “En estos tres días es bastante común ver descuentos, aparentemente magníficos, pero que en realidad no son tal, es conocida la práctica de elevar precios para bajarlos con un descuento de un 60 o 70%, cuando en realidad el descuento aplicado sobre el valor del producto es de un 5 o 10%”, detalla el experto.

Para un Cyber que todos puedan disfrutar, Achondo agrega que lo ideal es vitrinear con anticipación. “El mejor consejo es tener claro cuáles son los productos que se desean e ir directamente a ellos. Quienes se paseen por las páginas web de las marcas, sin tener claro lo que buscan, pueden exponerse a demoras innecesarias que perjudican su experiencia y la de otros”.

Aunque es probable encontrarnos con fallas en el sistema o la página de la tienda caída, es mejor evitar las primeras horas del Cyber, es decir, las 00:00 hrs; puesto que la creencia de que los productos se acabarán de inmediato está cada vez más extinta.

Otro de los factores a preparar con anticipación es el medio de pago. El especialista de Getback recomienda usar medios ya probados, con plataformas seguras y que se usen habitualmente, para evitar caídas o cualquier tipo de fraude.

Pero las exigencias para este Cyber no se quedan solo ahí, los nuevos consumidores, de las generaciones predominantes milenial y Z, esperan algo más que solo ser atendidos por las marcas y que va más allá de la compra. “No disponer de un canal de postventa efectivo y de calidad, no solo es un foco de conflicto para las marcas, sino que es una variable de riesgo reputacional importante. Un mal comentario, una mala reseña o un mal boca a boca pueden terminar con el valor de una marca, simplemente por no haber atendido bien un reclamo o una solicitud de cambio o devolución“, agrega Salvador.

En este Cyber sería ideal que las tiendas entreguen procesos simples y sin fricciones; completar un formulario web y adjuntar un par de fotos como evidencia, en el caso de defectos o error del producto, o sumar mensajes inteligentes, “algo que sea igual de fácil que enviar un mensaje por WhatsApp, metodología que varias tiendas ya usan”.