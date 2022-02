De forma extraordinaria, este viernes el Consejo de Estabilidad Financiera se reunió para analizar las repercusiones económicas en el país por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al encuentro asistió el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

En lo sustancial, el llamado fue “a la calma“. El ministro Cerda dijo que la economía nacional no está sobreexpuesta a estos mercados y que tanto las exportaciones como importaciones desde y hacia Rusia y Ucrania son más bien acotadas.

Sin embargo, eso no significa que la crisis no va a impactar a Chile; lo hará y el efecto más inmediato será el alza en las bencinas. El ministro Cerda indicó que incluso si no hubiese modificaciones al tipo de cambio y el dólar no se viese afectado, de todos modos el precio de las bencinas subirá.

Entre las estimaciones que maneja el consejo destaca que en las próximas 40 semanas el combustible subirá cerca de $250. Además, se anunció que estarán monitoreando todo lo relacionado con el precio del gas.

Sobre el tema, el próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “trataremos de que sea amortiguado lo más posible, en particular en el caso de los combustibles existe un mecanismo de estabilización vigente en Chile, que seguirá operando en estas circunstancias y nos ayudará a sobrellevar esta coyuntura”.

“Creo que tenemos que darnos cuenta de que esta es una crisis cuyas dimensiones van a implicar un impacto más prolongado que otro tipo de conflictos que hemos visto recientemente”, agregó.

Por su parte, Rosanna Costa manifestó que “la próxima reunión analizaremos en su globalidad la cantidad de efectos que están observándose en la economía y su evolución a través del tiempo”.

“Los mercados han recogido eventos previos a los que estamos analizando hoy, todos los cuales apuntaban a mayores presiones dadas algunas sorpresas en los índices de precio al consumidor de los dos últimos registros; en función de ello tenemos que analizar las causas detrás y la persistencia de esos efectos y cómo impactan en la trayectoria de la inflación en el periodo de dos años plazo”, puntualizó.

La directora del BC de Chile también señaló que la próxima reunión del consejo no se adelantará y seguirá su agenda original, celebrándose el próximo 29 de marzo.

Actualmente, la tasa está en 5,5 puntos y, luego de darse a conocer el IPC de enero, se estimó que podría llegar a siete. Este conflicto pone mucha más presión a los Bancos Centrales, ya que una nueva alza en la tasa podría tensar aún más la economía. La decisión la deberá tomar el BC de Chile en su próxima reunión.