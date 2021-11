El presidente de la Comisión Mixta del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, Pedro Araya, confirmó que se suspendió la sesión que estaba programada para este martes debido a que coincide con sesiones especiales y ordinarias del Senado.

Es por eso que se reagendó para este miércoles la votación de las indicaciones más polémicas del proyecto, incluido el segundo adelanto de rentas vitalicias.

Frente a la iniciativa, hay varias propuestas que toman fuerza en la discusión: una de ellas es que se haga un ajuste en la base de cálculo. Esto trataría que el proyecto calcule el 10% según el monto total que tiene el pensionado cuando se jubila.

Desde el oficialismo, en tanto, proponen eliminar la nueva extracción desde las rentas vitalicias y realizar un préstamo blando a aquellos pensionados del sistema.

“Tendremos que buscar la mejor fórmula, hay distintos planteamientos de poder buscar alguna fórmula que ayude a estas más de 600 mil personas que tienen rentas vitalicias, pero no me cabe duda que se va a aprobar, al menos yo lo voy a votar a favor”, indicó el diputado Alfonso De Urresti (PS).

En la instancia de hoy también se discutiría la existencia de una norma de clausura para futuros retiros de las rentas vitalicias.

Aunque ahí la postura de los parlamentarios de la Comisión Mixta pareciera no variar. Según indicó Radio Biobío, para los diputados y senadores no procedería el inventar normas para evitar que el Congreso use sus facultades y lo miran como una manera de eludir responsabilidades y de sincerar posiciones ante la ciudadanía respecto a nuevos retiros de los fondos de pensiones.

Frente a esto, desde la oposición esperan que los congresistas del oficialismo cambien de parecer y se inclinen por una postura a favor de este cuarto retiro.

“Esperamos que ellos puedan reflexionar entre hoy y mañana, y puedan entregar los votos que se necesitan para aprobar este proyecto en sala. Lo que hemos visto es que el proyecto se está aprobando mayoritariamente con los votos de la oposición y siendo votada en contra por parte de RN y la UDI“, señaló el senador Pedro Araya (IND-PPD).

De Urresti, en tanto, enfatizó en que harán “todos los esfuerzos posibles para llegar a acuerdo”.

“Lo que nosotros resolvamos en la Comisión Mixta tiene que ir primero a la Cámara de Diputados y después al Senado y ahí se vota completamente. Tenemos que buscar la fórmula para que la discusión se pueda dar y podamos tener una aprobación de este cuarto retiro“, manifestó.