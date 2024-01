El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico estatal entregado a menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.

Este beneficio —que es automático y no requiere de postulaciones— será entregado este mes a cerca de 400 mil niños, niñas y adolescentes de todo el país.

¿Cuánto es el monto que se entrega?

El monto del subsidio corresponde a $20.328 por cada causante (niños, niñas u otros). Si se trata de un causante con discapacidad acreditada, el monto será de $40.656 mensual.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático?

Desde el Gobierno detallaron en su sitio web que para que un niño, niña o adolescente reciba el beneficio debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser menor de 18 años .

. Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil. Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad. Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Además de cumplir los requisitos mencionaros, el niño, niña o adolescente no debe recibir Asignación Familiar, Subsidio Familiar concedido por las municipalidades o el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años. Además, no debe tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta).

¿Qué dijo la ministra de Desarrollo Social?

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, conversó con CNN Chile sobre el beneficio y sostuvo que “se empezará a depositar en las cuentas RUT de los padres, madres o guardadores y, en caso de que eso no sea así, pueden hacer el cobro presencial en las cajas de compensación Los Héroes”.

“Para saber si uno es beneficiario de este Subsidio Familiar Automático se puede revisar en la página web sufautomático.cl con la clave única. Ahí se puede revisar si es beneficiario o no, si se ha realizado el pago y la fecha del próximo pago”, agregó la secretaria de Estado.