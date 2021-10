Luego de estar a punto de romper máximos históricos el martes, el cobre no repitió su buena racha: este miércoles su precio cayó un 4,61%.

Finalmente, se cotizó en US$ 4,6 la libra (10.161,0 dólares la tonelada) en la bolsa de metales de Londres (LME), casi 20 centavos menos de lo que se registró este martes.

La volatilidad del valor del cobre se explicaría por la reducción de los inventarios nacionales, que mostraron una baja de 1,5% en agosto, relacionada principalmente a la caída de un 14% en el tercer trimestre en la producción de Minera Escondida, así como también la crisis energética que está afectando a China.

Esta es la mayor caída diaria en siete meses, cuando el precio el precio del commodity cayó un 5,8% el 4 de marzo de este año. Sin embargo, pese al descenso, el precio de este miércoles es uno de los más altos del año y la marca elevó el promedio de octubre hasta los US$ 4,39 la libra y la media anual hasta los US$ 4,18.

Precio del cobre BML, 20 de octubre:

US$ 4,609 la libra (US$ 10.161,0 la tonelada)

Variación diaria: -4,61%

Promedio 2021: US$ 4,183 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) October 20, 2021