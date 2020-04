VIDEO RELACIONADO – Nicolás Eyzaguirre analiza medidas económicas para enfrentar el coronavirus (11:26)

Durante este jueves, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó las medidas transitorias para que entidades bancarias no le traspasen a sus clientes el costo de postergar cuotas de distintos tipos de créditos. Esto con el objetivo de atenuar el impacto sobre la economía por la pandemia de coronavirus.

En detalle, las instituciones no estarán obligadas a establecer las llamadas “provisiones”, o sea, las reservas de dinero que deben tener para cubrir cuotas de préstamos que no se paguen.

De esta manera, se facilitan las condiciones de reprogramación que los bancos le ofrezcan a sus clientes, lo que, a su vez, facilitaría a las personas poder acceder a préstamos con la banca.

Si un banco permite que una persona o pyme no pague por algunos meses, no debe establecer las provisiones y, por lo tanto, no se ve en la necesidad de traspasar ese costo al cliente.

Las medidas específicas varían dependiendo del tipo de crédito solicitado, ya sea hipotecario, comercial o consumo y estará vigente hasta el 31 de julio.

Hipotecaria

El máximo plazo de gracia o de prórroga de dividendos será de 6 meses para aquellos deudores que se encuentren al día o tengan una mora no superior a 30 días dentro del periodo de vigencia indicado.

Comercial

El máximo plazo de gracia o de prórroga será de 4 meses para aquellos deudores que se encuentren al día o tengan una mora no superior a 30 días o una cuota dentro del periodo de vigencia indicado.

Consumo

El máximo plazo de gracia o de prórroga será de 3 meses para aquellos deudores que se encuentren al día o tengan una mora no superior a 30 días dentro del periodo de vigencia indicado.

La única condición, en todos los créditos, es que los clientes estén al día en sus pagos o tengan un pago vencido por no más de 30 días.

La CMF también informó que continuará analizando las mejores alternativas para contribuir a mitigar el impacto económico del coronavirus sobre el sistema financiero.

Junto a lo anterior, las instituciones bancarias deberán informar periódicamente a la Comisión sobre el alcance e impacto de las reprogramaciones otorgadas.