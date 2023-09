“No les quepa duda de que nuestro país va a liderar la industria del litio en el mundo”. Esta fue la meta que le destacó el presidente Gabriel Boric a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) durante la Cena Anual de Minería 2023.

El mandatario participó en la instancia, junto con la ministra de la certera Aurora Williams, durante la noche de este jueves. Ahí, le manifestó a los representantes del sector, tanto público como privado: “Sabemos que hay muchas expectativas en torno a la industria del litio, por su inmenso potencial y uno lo ve cuando viaja fuera de Chile”.

Al respecto, aseguró que, como el país, “estamos avanzando a paso firme y seguro en la estrategia que presentamos al país. Hay veces en que no por ir más rápido se llega primero, y en esto, que no les quepa duda de que nuestro país va a liderar la industria del litio en el mundo”.

También señaló conversaciones que se han estado realizando con distintos actores, con lo que a partir de ese proceso, “vamos a enviar al Congreso el proyecto para crear la Empresa Nacional del Litio, estableceremos la red de salares protegidos y abriremos los mecanismos correspondientes para el desarrollo y producción también en nuevos salares”.

La idea es que exista un espacio que sea “claro para la actividad privada y (…) para la actividad del Estado”, dijo el mandatario.

“Podemos trabajar en conjunto, y no me cabe duda de que trabajando en conjunto lo podemos hacer mejor por Chile y por su gente. Y en esto la colaboración público y privada es lo que tiene el centro esta estrategia y esperamos que las empresas se sumen de forma entusiasta a la industria en este esquema, tal como me ha tocado ver y conversar ese entusiasmo con inversionistas extranjeros, porque sé que explorar el litio requiere certidumbre, y ello requiere consolidar acuerdos y reglas claras y mantener esa gran virtud de nuestro país, que no es común en el resto del mundo, que es que nuestro país cumple a lo que se compromete, y por eso tenemos una base sólida para construir”, enfatizó.

Royalty Minero: “Fue más de lo que ustedes querían, pero logramos ponernos de acuerdo”

En la instancia, el presidente también habló el recién aprobado Royalty Minero. Tras criticar al sector en la cena de 2022 cuando dijo “¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración diciendo que es el momento?”, este jueves expresó: “Quiero destacar la ley de Royalty Minero, que le digo don Jorge (Riesco) que menos de lo que nosotros queríamos, fue algo más de lo que ustedes querían, pero logramos ponernos de acuerdo“.

“La gracia de lograr acuerdos es esa, que nadie va a llegar al 100% de lo que pretendía, de que todos tenemos que movernos un poco”, añadió.

“Un mecanismo que es equilibrado, que entrega las certezas que la industria minera necesita para poder invertir y operar en el territorio, y que brinda recursos nuevos y muy necesarios para el desarrollo de las comunas mineras y de mayor pobreza”, finalizó el punto.

Los desafíos y proyectos

Por otra parte, el presidente señaló los desafíos que se tienen a nivel de Estado, como “elevar la producción, operar con costos que hoy son más altos, desarrollar la pequeña y la mediana industria y aumentar la participación de las trabajadoras en el sector”.

Para ello, la máxima autoridad dijo que, como Ejecutivo, se enviará un proyecto de ley de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales y otro para hacer “más eficiente y ágil la obtención de permisos para desarrollar actividades productivas”.

“Los permisos terminan actuando como un impuesto más en la práctica, un impuesto no declarado. Y les digo que estamos avanzando proactivamente como Gobierno porque tengo la convicción de que un Estado fuerte es también un Estado más eficiente, no solamente un estado más grande”, agregó.

En concreto, desde la Presidencia de la República destacaron la modificación al DS 30 para que productores de menos de 1.000 toneladas mensuales puedan iniciar proyectos presentando datos relevantes y plan de seguridad; y también el desarrollo de una plataforma única de tramitación de solicitudes para simplificar procesos.

El presidente también recordó que, como Gobierno, están impulsando cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, algo que a ya ha sido mencionado por autoridades, como el ministro Mario Marcel (Hacienda); “con modificaciones a su reglamento, y con un proyecto de ley de reforma que ingresará al Congreso a fines de 2023”.

En ese sentido, el presidente Boric indicó que “esto no se trata de bajar los estándares, sino de hacer que los estándares sean eficientes, racionales y que sean una condición necesaria para el desarrollo. La evaluación del impacto ambiental debe ser reconocida como una condición para el desarrollo. Y la crisis climática y la necesidad de generar inversión no deberían ser contradictorios”.