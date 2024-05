El presidente Gabriel Boric insistió este martes en sus críticas a los bancos por su actitud “pesimista” ante las proyecciones de crecimiento de la economía chilena.

Durante su discurso en el Encuentro Anual de la Construcción 2024, el mandatario ya había hecho un llamado a la banca a no ser “coñetes” y facilitar créditos a las empresas de construcción, señalando que esta industria ha sido una de las más difíciles de reactivar.

Bancos responden a críticas de Boric sobre que han estado “muy coñetes” para entregar créditos

¿Qué dijo Boric?

El mandatario abordó el tema luego de mencionar una entrevista que sostuvo con un medio regional, en la que habló sobre los desafíos enfrentados para poder reactivar la economía en materia de construcción.

“Más allá de los adjetivos, para no entrar en polémica, tiene que ver con los bancos. Más allá de los adjetivos, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones. Desde mi perspectiva, uno de los problemas que tenemos en materia de crédito es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista respecto de las proyecciones de la economía chilena, y por ende, de manera quizás previsora, acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio, en previsión de una crisis que no llegó y no va a llegar”, dijo el jefe de Estado.

Luego, agregó que, “más allá de reprochar una que otra actitud, y muy en línea del espíritu cooperativo y constructivo, invito a los bancos y a la Asociación de Bancos a actualizar su visión de la economía, y darse cuenta de que una visión excesivamente restrictiva del crédito juega en realidad de la calidad de su propia cartera, porque al cortarle el crédito a empresas que dependen mucho de su capital de trabajo, aumenta el riesgo de impago por parte de estas, y la construcción es el mejor ejemplo de aquello”.

“Hay un ejemplo muy claro, de BancoEstado, de que se puede hacer diferente. En 2023 creció un 3,5% en sus diversos préstamos, mientras que el resto de los bancos se contrajo en un 2,2%. Hay que preguntarse si le fue mal en esta estrategia, y no le fue mal. De hecho, aumentó sus utilidades. El tremendo desempeño de BancoEstado en esta materia es una muestra de que sí se puede. A eso quiero invitar para que se hagan estas alianzas virtuosas entre el sector público y el sector privado, como también al interior del sector privado”, añadió.

Asimismo, al igual que en Enade, reiteró que espera que el país crezca más de un 2% en los próximos años.

“En materia de crecimiento me rebelo frente a las proyecciones que nos señalan, como si fuera una catástrofe griega, que en la próxima década vamos a crecer a solo un 2%. Estoy convencidísimo que Chile puede más. Este año vamos a crecer más del 2% proyectado. En materia de empleo -qué importante es el empleo y el empleo formal- hemos creado 460 mil empleos y nos pusimos la meta de llegar por lo menos a 700 mil, reduciendo la informalidad”, insistió.

Revisa las palabras del presidente Boric