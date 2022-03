(CNN) – Los precios de las criptomonedas están subiendo después de que el rublo ruso se hundiera a otro mínimo histórico y Moscú fuera golpeado con nuevas sanciones.

Este martes, el bitcoin había subido un 13 % en las últimas 24 horas a $43.163, según el rastreador de criptomonedas CoinDesk. Otras criptomonedas también subieron. Ethereum subió un 10% el martes para llegar a $ 2,878. Dogecoin subió casi un 6% a unos 13 centavos cada uno.

Las monedas virtuales se ven tradicionalmente como una apuesta arriesgada, pero a medida que los activos convencionales experimenten restricciones o una mayor volatilidad debido a las tensiones geopolíticas, algunos analistas creen que ganarán más tracción.

Según Arcane Research, una firma de investigación de criptomonedas con sede en Oslo, el volumen de transacciones entre el rublo y las criptomonedas se ha disparado en los últimos días en Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

Los inversores parecen estar “tratando de salir del rublo” debido a su “drástica devaluación después de todas las sanciones”, explicó Bendik Schei, jefe de investigación de Arcane.

Schei agregó que más personas estaban cambiando a Tether en lugar de Bitcoin. Si bien bitcoin es la criptomoneda más valiosa del mundo, tether se conoce como una “moneda estable” ya que está vinculada al dólar estadounidense.

“Aquí es donde encuentran la mayor comodidad en este momento. En las condiciones actuales del mercado, no me sorprende ver inversores, al menos en Rusia, buscando monedas estables… Se trata de ahorrar sus fondos, no de invertir”, agregó Schei.

El rublo sigue cayendo

La lucha se produjo cuando el rublo se desplomó el lunes, cotizando a 104 por dólar estadounidense. Poco cambió la madrugada del martes.

Las potencias occidentales han congelado los activos del banco central de Rusia con el objetivo de dificultar que Rusia mitigue el efecto de las sanciones sobre algunos de sus mayores prestamistas y otras empresas.

Los pasos están destinados a evitar que Rusia acceda a un “fondo para días lluviosos” del que los funcionarios dijeron que Moscú esperaba depender durante la invasión de Ucrania. En lugar de utilizar las reservas para amortiguar la caída del rublo, Rusia ya no podrá acceder a muchos de los fondos que mantiene en dólares estadounidenses.

Además de ofrecer a los inversores un refugio relativamente seguro, las criptomonedas podrían ofrecer a los rusos una forma de evadir sanciones. Las sanciones de EE. UU. y la UE dependen en gran medida de los bancos para hacer cumplir las normas. Si una empresa o persona sancionada quiere realizar una transacción denominada en monedas tradicionales como dólares o euros, es responsabilidad del banco marcar y bloquear esas transacciones.

Pero las monedas digitales operan fuera del ámbito de la banca global estándar, con transacciones registradas en un libro público conocido como blockchain.