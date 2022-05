La tarde de este miércoles, el Banco Central de Chile (BC) publicó un informe en que anuncia la eventual emisión de una moneda digital, cuya creación se evaluará en distintos comités del organismo.

En el documento se explica que “el interés del BC en explorar la posibilidad de emitir pesos chilenos en formato digital se enmarca en un contexto de creciente digitalización de los pagos, que ha sido impulsado por el acelerado avance tecnológico y la incorporación de nuevos instrumentos y actores al mercado de pagos“.

Por un lado, la entidad ha manifestado que una moneda digital “podría contribuir al desarrollo de un sistema de pagos más competitivo, innovador, integrado, inclusivo y resiliente“, pero por otro, se destaca que “el informe concluye que una decisión final al respecto requiere un análisis más profundo respecto de sus costos y beneficios”.

El BC ha señalado que varios bancos centrales en el mundo se encuentran analizando la emisión digital de sus respectivas monedas, aunque por ahora son pocos los que lo han tomado la decisión de emitirla, sosteniendo que, por lo pronto, “el diseño de una moneda digital debe ser cuidadosamente analizado, de manera de prevenir impactos negativos sobre el funcionamiento del sistema financiero y sobre la transmisión de la política monetaria, así como por los desafíos que conlleva en términos tecnológicos e institucionales”.

Lee también: Banco Central sube la tasa de interés a 8,25%: Cifra aumentó en 125 puntos base

“El Banco Central de Chile iniciará un proceso de diálogo con la comunidad“, ha señalado, detallando que este “incluirá la organización de seminarios para presentar y discutir visiones respecto de las innovaciones en medios de pagos digitales y la emisión de moneda digital, así como mesas de trabajo con los distintos actores involucrados“, de esta manera, han comprometido que “el resultado de este proceso será presentado en un segundo informe que se publicará hacia final de este año”.

Finalmente, ha reafirmado que “la emisión de una moneda digital no tiene como objetivo la eliminación o el reemplazo de los medios de pago tradicionales, en particular del efectivo, sino más bien proveer de un medio de pago complementario a los actuales”, de esta manera, indicaron, “satisfacer la demanda por efectivo de las personas es y seguirá siendo una tarea primordial del Banco, la que no se ve alterada por este proceso de exploración de la moneda digital”.