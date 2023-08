La expresidenta Michelle Bachelet asistió, junto al presidente Gabriel Boric, al conversatorio Mejores pensiones actuales y futuras para Chile, en Macul. En la instancia respaldó al Gobierno por la reforma de pensiones y emplazó a los partidos políticos para alcanzar un acuerdo nacional sobre el tema.

“Quiero decir que el debate ha sido largo y no puede seguir alargándose. Ustedes no pueden seguir esperando y creo que el foco no puede ser solo las AFP y sus intereses económicos, sino que el foco tienen que ser ustedes: los pensionados y pensionadas que hoy no pueden llegar a fin de mes muchas veces”, sostuvo la otrora mandataria.

“El Gobierno lo que está haciendo es una mirada de Estado”

Bachelet dijo sentir alegría que la reforma previsional tenga un equipo “que se preocupa darle robustez, seriedad, sostenibilidad en el tiempo de manera técnica y financiera; y que el Gobierno está conversando además sobre esta propuesta para construir un gran acuerdo nacional. Eso es lo que necesitamos: un gran acuerdo nacional al respecto, porque sabemos que, para que sea aprobado en el Parlamento, se requiere un gran acuerdo político“.

“Es importante que todos los sectores están disponibles para sentarse a la mesa y centrase no en sus propios intereses, sino en el bien superior de las personas y su calidad de vida durante la vejez. Eso es lo que debe primar y eso es lo que nos debe unir, y aquí el Gobierno lo que está haciendo es una mirada de Estado, de pensar en las personas, de pensar en ustedes. Eso es lo que debe primar en todos los sectores políticos”, continuó.

De este modo, la expresidenta recordó que para que el proyecto de reforma sea aprobado por los parlamentarios, “se requiere alcanzar el quorum calificado”, pero “sabemos que hoy el Parlamento está muy fragmentado”, añadió. “Por lo que necesitamos que todos los sectores puedan tender puentes, unos con otros, y centrarse en ustedes: el interés de las pensionadas y pensionados. Creo que es una buena señal que un conjunto transversal de 18 fuerzas políticas del país haya acogido este llamado de la ministra (Jeannette Jara) y que formaron parte de una mesa técnica justamente para llegar a ese acuerdo. Y nosotros debiéramos inventar así como un grito ‘¡queremos acuerdo nacional para las pensiones!’”, sostuvo entre aplausos y cánticos de los asistentes.

“Pero me faltó añadir otra cosita, porque para esto necesitamos luquitas. Así que necesitamos facto fiscal, que llegue dinero para que el Gobierno pueda llevar adelante (el proyecto) y las pensiones se puedan mejorar ahora, no más adelante”, sentenció.