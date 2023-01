La tarde de este miércoles el Senado despachó de forma unánime la ley corta que permitirá ampliar el universo de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La iniciativa permitirá que 70 mil adultos mayores se sumen al número de beneficiarios y, según explicó el Gobierno, esto aumenta la cobertura al 90% de las personas mayores del país.

La Sala de la Cámara Alta visó la iniciativa de forma unánime, con 42 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, por lo que se despachó a la Cámara para que comunique su aprobación al Ejecutivo.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó en general y particular el proyecto que amplía el rango de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal. El proyecto se despacha a la @Camara_cl para que comunique su aprobación al Ejecutivo.

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, destacó que “el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en el mes de agosto de 2022, desarrollando, el Instituto de Previsión Social, distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios”.

“Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia porque no entendía por qué no calificaban si sentían que no eran parte del 10% más rico de la población”, agregó.

En esa línea, destacó que “la ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24 mil de ellas ya habían presentado su solicitud, habían sido rechazadas con motivo de la ley vigente y van a ser racalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud”.

En tanto, el titular de Hacienda, Mario Marcel, que la ampliación del número de benficiarios contempla un gasto de US$17 millones anuales que están financiados con recursos del presupuesto.

“Con esto cumplimos uno más de los compromisos que se asumieron durante la tramitación del presupuesto“, puntualizó el secretario de Estado.