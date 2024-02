Cerca de 540 mil personas dejaron de pagar el Crédito con Garantía Estatal (CAE) durante el año pasado. Esto obligó a que el Estado activara garantías por casi $300 millones de dólares.

En diálogo con Emol, el exsubsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, opinó que “si no hay un pago del CAE que está relacionado con una actitud oportunista, eso es condenable: uno no está cumpliendo una obligación, como es no pagar impuestos“.

El académico de la Universidad de Chile sostuvo que “bajo una ética del cumplimiento de las obligaciones, de los deberes de los ciudadanos, uno debiera pagar siempre, si es que uno puede, porque es la obligación que uno contrajo“.

Además, recalcó que “hay que separar de quienes, como en cualquier deuda, puedan entrar en mora. Pero los montos que han surgido y el aumento que ha habido, hace pensar que está habiendo un cierto comportamiento oportunista de la gente, en términos de que, dado que la autoridad ha sido tan poco clara respecto a que si se va o no se va a condonar el CAE, uno dice ‘por qué voy a pagar yo, si después, si yo pago, pierdo esa plata, y alguien que no paga hoy día se lo van a condonar mañana”.

Asimismo, agregó que si bien es una actitud que se puede entender, “no está dentro de la ética que uno debiese tener de cumplir las obligaciones que uno tiene como ciudadano, que son derechos y deberes”.

“Esto es una situación bien compleja, porque de alguna forma uno podría asimilarlo con esta idea de que evadir es como luchar por un cambio. (…) Al final del día no estás cumpliendo una obligación que tú contrajiste. Es como una deuda con el Estado”, zanjó.