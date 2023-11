El Aguinaldo de Navidad es un beneficio monetario que se paga, junto con la respectiva pensión de diciembre, a las personas beneficiarias que cumplan con los requisitos. Este monto es entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS) con el objetivo de alivianar los gastos por las celebraciones de fin de año.

El monto base del Aguinaldo de Navidad para este año es de $26.734 y solamente se pagará a quienes estén pensionados al 30 de noviembre de 2023.

Cabe señalar que este beneficio no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o salud (no es imponible).

¿Quiénes pueden recibirlo?

El Aguinaldo de Navidad será entregado a las personas que al 30 de noviembre de 2023 tengan alguna de estas cualidades: