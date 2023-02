Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco del AC Milan, es conocido por su carácter fuerte y duro, por lo que causó sorpresa que se emocionara hasta las lágrimas mientras hablaba de su amistad con el periodista Thijs Slegers.

El comunicador neerlandés, a quien Zlatan conoció cuando pasó del Malmö al Ajax de Ámsterdam, lucha contra una leucemia aguda desde 2020 y actualmente se encuentra en la fase terminal de la enfermedad.

“¿Si me acuerdo (cómo lo conocí)? Claro que me acuerdo, era el único amigo que tenía en Países Bajos. Estaba perdido, confundido, era joven y no tenía a nadie”, comenzó relatando Ibrahimovic en entrevista con ESPN.

El atacante continuó su relato: “De la nada apareció este periodista que se acercó a mí y en ese momento los periodistas no eran mis amigos, eran lo opuesto, mis enemigos. Fuimos a almorzar y al día siguiente ya éramos grandes amigos”.

“Me ayudó un montón, me dio todo el apoyo que necesitaba. Ese fue el primer paso en mi carrera y hasta escribí de él en mi libro, siempre fui muy agradecido por todo y todavía nos mantenemos en contacto. Entró directo en mi corazón desde el primer momento. Thijs, solo quiero decir que te quiero mucho mi amigo“, cerró.

Slegers ahora se dedica a fomentar las donaciones de células madres y sangre para ayudar a personas que padecen su misma enfermedad. Asimismo, ofrece charlas donde cuenta sobre su lucha personal.