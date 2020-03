Chileno nacido en Cuba se convirtió en el 15° representante de nuestro país en Tokio 2020

Este viernes Yasmani Acosta le entregó una gran alegría al deporte chileno tras conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrará en julio y agosto de este año.

El luchador nacional tuvo dos rotundos triunfos en la serie de 130 kilos en el Panamericano de Ottawa y accedió a la final, obteniendo uno de los dos cupos que se entregaban en esta competencia.

A primera hora venció al estadounidense Adam Jacob Coon por 3-2 y en semifinales se impuso al dominicano Leo Dalis Santana por 9-0. Acosta se jugará el oro ante armenio nacionalizado brasileño Eduard Soghomonyan.

#WrestleOttawa 130kg Semifinal Results

Yasmani ACOSTA🇨🇱blasts Leo SANTANA🇩🇴, 9-0, in the semifinals, becoming Chile's second-ever Olympian. pic.twitter.com/XAG3SFisu0

— United World Wrestling (@wrestling) March 13, 2020