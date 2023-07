La primera jornada de Wimbledon fue suspendida debido a las lluvias que caen sobre la ciudad de Londres, Inglaterra.

De acuerdo a lo que señaló el staff de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), las precipitaciones han sido protagonistas en el inicio de este torneo, puesto que obligaron a la suspensión de algunos de los juegos programados para este día en el Grand Slam sobre hierba, entre ellos el de uno de los chilenos.

A través de su sitio web, la ATP señaló que el partido que se disputa en la cancha 6, entre el argentino Sebastián Báez y Tomás Barrios fue interrumpido.

Tras una pausa, finalmente el chileno pudo continuar su partido y se impuso por tres sets a uno.

La asociación señaló que el partido del vigente campeón, Novak Djokovic, se reanudará en breve tanto en la Central como en la Pista 1, gracias a que disponen de techo.

El encuentro seguirá en cuanto los funcionarios sequen el césped.

@MrJakeOfALL Wimbledon 2023 … rain stopped play, saw this and thought you would enjoy. Reply with your caption 🤓👍🏻 pic.twitter.com/EUR1RqOSxW

— Dave Cryer (@geekanoids) July 3, 2023