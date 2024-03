El Estadio Nacional se transformará en el epicentro del deporte en América Latina con la llegada del Festival Wellfest 2024, instancia que albergará el “Duelo de Leyendas” y que contará con la presencia de históricas estrellas de fútbol mundial.

El enfrentamiento deportivo tendrá la participación de icónicos jugadores nacionales e internacionales del popular balón pie, entre los que destaca Marcelo Salas, Iván Zamorano, José Pedro Fuenzalida, Ronaldinho, Marco Materazzi y Darío Conca, quienes deleitarán a los espectadores con su talento y habilidad en la cancha.

El evento, que fue anunciado este miércoles por los futbolistas Jorge “Mago” Valdivia, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Matías Fernández en el Costanera Center, se realizará este sábado 23 de marzo desde las 10:00 horas en el Parque Deportivo del Estadio Nacional y promete ser un hito en el ámbito del deporte y el entretenimiento.

“Este festival es algo único, no lo había visto antes y tiene muchas más actividades, no solamente fútbol. Estoy contento de ser partícipe de esto y jugar con grandes leyendas no solamente de Chile, sino del mundo”, sostuvo Gonzalo Jara durante la instancia.

Wellfest 2024 está diseñado para disfrutar en familia, con actividades para todas las edades. Los asistentes encontrarán opciones para divertirse y aprender sobre vida saludable y deporte.

Además, contará con un stand donde los asistentes podrán adquirir productos exclusivos y participar en actividades relacionadas con el fútbol patrocinado por la tienda Under Armour.

También estará disponible el espacio Kifit, un centro de recuperación y rendimiento para aquellos interesados en optimizar su experiencia deportiva.

Las entradas para el festival ya están a la venta a través de Ticketplus, con precios que van desde los $16.800 para personas con movilidad reducida, hasta los $112.000.