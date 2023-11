La controversia en el mundo del atletismo chileno continúa tras el éxito en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Varias denuncias y acusaciones han surgido de deportistas que fueron excluidas del relevo femenino en favor de otras competidoras.

Durante esta jornada la corredora Viviana Olivares acusó ser bajada de la competencia 4×100 en último minuto y ser reemplazada por Martina Weil.

La deportista nacional conversó con Chilevisión, donde comentó como se dio la situación y donde acusó que más que ser pasada a llevar “jamás quedaron establecidos los criterios de selección, que siempre ha sido lo mismo todos los años”.

Olivares además comentó que la idea siempre ha sido llevar a las cuatro primero del ranking y que “este año no se respetó en el relevo 4×100“.

Según explicó, la primera del ranking era Ignacia Montt y era seguida por Anaís Hernández, Isidora Jiménez y Viviana Olivares, en el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

“Según el entrenador encargado, los criterios habían cambiado, cosa que yo nunca vi. Cuando me enteré, siempre pedí los criterios de selección, porque a mí no me parecía, porque todos los años se ha respetado eso y justo este año, que era tan importante, que todas queríamos participar, no se respetaron las marcas“, dijo.

La atleta aseguró que solo debió aceptar la decisión y que aunque aclara que conversó con todos los dirigentes y con todas las personas que tenían que saber, no tuvo una respuesta clara.

La chilena explicó que quedó como la primera reserva, precisando que su puesto fue ocupado por Martina Weil.

Frente a esta decisión, comenta que Weil “no tenía marca en 100, pero tenía superbuena marca en 200 y, por eso, el entrenador me dio a entender que por eso yo no estaba de titular”.

“Me siento súper afectada por esto. Yo lo atribuyo a que la información que deberíamos manejar todos no se deja clara, los dirigentes tampoco son claros al momento de tomar decisiones. Debería haber alguien encargado en el relevo que le tome el peso a lo que nosotras trabajamos todo el año y que le dé la importancia”, agregó.