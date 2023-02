(TNT Sports) – El presente de Arturo Vidal en Flamengo no ha sido como esperaba. Desde que comenzó el Campeonato Carioca 2023, el “Rey” solo ha estado presente en un compromiso. Bajo esta situación, en la victoria 1-0 del “Mengao” contra Boavista, el mediocampista demostró su frustración lanzando con furia una botella de agua al piso. En base a esto, el director técnico Vítor Pereira se refirió a la situación.

“Es natural que un jugador esté insatisfecho. Tenemos que tomar decisiones en base a lo que analizamos, las ideas que tenemos y los jugadores más capaces en este momento”, dijo el DT del “Fla”.

Además, el estratega lanzó un dardo a Vidal: “Tenemos que poner al club por encima de todas las ambiciones personales“. De igual forma, el chileno últimamente no solo ha estado en la palestra por esta situación, sino que también lo ha hecho por declaraciones en torno a Colo Colo y la Copa Libertadores.

Por otro lado, el ex Inter de Milán pidió disculpas por su actuar en las redes sociales y lanzó este mensaje: “Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana, pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia“.

En lo que va del año, Arturo únicamente ha sumado 16 minutos, por lo que su continuidad se verá de cara a las próximas fechas. No obstante, el entrenador dijo que el chileno es parte de su delegación de mañana y que está dentro de sus planes.

