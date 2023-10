Antonio Sanabria le lanzó un escupo a Lionel Messi durante el partido en que Argentina triunfó 1-0 ante Paraguay. El hecho ocurrió en el segundo tiempo tras un roce entre ambos jugadores. En ese momento, el delantero del Torino le escupió a espaldas. “La verdad es que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad es que no sé ni quién es el chico este (…) Pero tampoco le quiero dar importancia, si no va a salir en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí”, dijo Leo al término del partido. En tanto, Sanabria dijo que: “Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver. Lo desmiento”.