El español Carlos Alcaraz logró meterse en la final de Wimbledon tras derrotar con solvencia al ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-3 y 6-3) este viernes.

Ahora, deberá enfrentarse a Novak Djokovic, a quien venció en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid en 2022 y contra el que perdió en Roland Garros hace poco más de un mes.

Más temprano esta jornada, Djokovic (2°) se impuso al italiano Jannik Sinner (8°) con una contundente victoria. La segunda raqueta mundial se impuso en tres sets (3-6, 4-6 y 6-7).

Sealed in extraordinary fashion 🤯 @carlosalcaraz 's incredible match point is Play of the Day presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/Ss79HIFEKi

Alcaraz confía en que le puede ganar al serbio en la final de este domingo. “Lo que puedo decir es que voy a disfrutar de este momento“, dijo el tenista de 20 años.

“¿Qué puedo decir? Va a ser muy, muy difícil, pero lucharé, así soy yo. Voy a creer en mí mismo y en que puedo ganarle aquí. Está imbatido desde 2013 en esta pista y es un gran reto para mí, pero es un sueño desde que empecé a jugar al tenis estar aquí en una final”, agregó.

"It's time to keep dreaming" ✨@carlosalcaraz is daring to dream at #Wimbledon pic.twitter.com/hc55mMXmxZ

