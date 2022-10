Los cobros del árbitro Julio Bascuñán en el partido que protagonizan Colo Colo y Curicó en el Estadio Monumental encendieron el debate en redes sociales.

Los usuarios de Twitter expusieron en la plataforma las dudas que generaron las decisiones del árbitro en torno a distintas jugadas que pudieron cambiar el destino del encuentro.

La primera de ellas se produjo a los 36′ cuando el silbante cobró un penal a favor del cuadro albo tras revisar en el VAR un supuesto golpe de Ronald de la Fuente a Marcos Bolados.

Previamente, a los 24′ se cuestionó la amonestación con tarjeta amarilla sobre Óscar Opazo tras una fuerte falta contra el propio De la Fuente.

Por último, los fanáticos del cuadro “Popular” reclamaron un supuesto penal a raíz de una mano en el área cuando se terminaba la primera parte del compromiso.

37 min en el partido de Curico contra colo colo:

– Mano no cobrada dentro del area de colo colo, no usan var

– Roja no aplicada por pedazo de patada, no usan var

– cobran penal para colo colo con tremenda simulación, usan var

Reclaman de regalones y ellos son los regaloneados

— Alejandro | Streamer y Juez de Paya (@alejo2k2x) October 9, 2022