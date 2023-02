La nueva modalidad del VAR debutó este miércoles de manera oficial en el marco del partido inaugural del Mundial de Clubes que se está disputando en Marruecos.

Se trata de un nuevo formato que se está probando en el torneo y que tuvo su primera prueba de fuego esta jornada en el compromiso entre el Al Ahly y el Auckland City.

En concreto, la medida consiste en que luego de revisar alguna jugada en la pantalla del VAR, el árbitro explicará su decisión al público, la que se escuchará a través de los parlantes del estadio.

En esta oportunidad, el juez Ma Ning informó al público presente que se anuló el cobro de un penal porque la falta sancionada se había producido fuera del área.

History today as the first VAR official explanation took place in the Al Ahly-Auckland City FIFA Club World Cup game.

Referee Ma Ning informed people that a penalty was overturned as the foul was outside the box, but a red card was shown to Adam Mitchell. pic.twitter.com/DvhN45eHAZ

— Roberto Rojas (@RobertoRojas97) February 1, 2023