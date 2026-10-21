UFC 333: horario, cartelera y dónde ver en Chile los combates de Volkanovski y Merab

UFC 333 se disputa el sábado 24 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi, con 10 combates. La cartelera trae dos peleas por el cinturón.
Volkanovski vs. Evloev (peso pluma)
El campeón Alexander Volkanovski defiende el título ante el invicto Movsar Evloev, número 1 del ranking. Volkanovski perdió el cinturón por KO ante Ilia Topuria en 2024 y lo recuperó ante Diego Lopes en UFC 314. Evloev llega con récord de 20-0 y buscará su primer título de la UFC. Uno de los dos perderá el cinturón o el invicto.
Yan vs. Dvalishvili 3 (peso gallo)
El campeón Petr Yan enfrenta a Merab Dvalishvili en la tercera pelea entre ambos. Yan recuperó el título por decisión unánime en diciembre de 2025.
Double Title Fights – Double Artist Series ‼️
🎨 @cristian_uy1
[ #UFC333 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] https://t.co/5nYitX84R6
— UFC (@ufc) October 20, 2026
Horario de UFC 333 en Chile y Latinoamérica
- Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 11:00 (preliminares) y 15:00 (principal)
- Colombia, Perú y Ecuador: 09:00 y 13:00
- México (CDMX): 08:00 y 12:00
¿Dónde ver UFC 333?
- La cartelera principal se transmite por Paramount+ en Chile.
Cartelera completa
Cartelera Principal:
- Peso Pluma (Título): Alexander Volkanovski (c) vs. Movsar Evloev
- Peso Gallo (Título): Petr Yan (c) vs. Merab Dvalishvili
- Peso Mosca: Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov
- Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev
- Peso Pluma: Aaron Pico vs. Losene Keita
Cartel Preliminar:
- Peso Semipesado: Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes
- Peso Semipesado: Nikita Krylov vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev
- Peso Mediano: Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston
- Peso Ligero: Grant Dawson vs. Nurullo Aliev
Primeras Preliminares:
- Peso Gallo: Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov
- Peso Mediano: Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun
- Peso Pluma: Bolaji Oki vs. Daniel Santos
- Peso Ligero: Kody Steele vs. Noah Gugnon
- Peso Paja Femenino: Iasmin Lucindo vs. Nicole Caliari
Lo más leído
- Evelyn Matthei descarta asistir a comisión por el caso Cerimedo: "El tema de los bots ya pasó"
- Expresidente Boric afirma que “hoy día la izquierda no es mayoría en Chile” y llama a dejar atrás las pugnas internas
- Nuevo golpe al bolsillo: Enap confirma fuertes alzas de más de $40 para la bencina y $90 para el diésel
- “No podemos bajar los impuestos sin ordenar las finanzas públicas”: Quiroz defiende el ajuste del gasto fiscal
- Mónica Rincón agradece apoyo tras hecho delictual: "En medio del miedo aparecieron personas que me ayudaron"