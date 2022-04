La UEFA anunció este miércoles que repartirá un total de 20.000 entradas a cada club en la final de la Champions League de esta temporada, que se disputa en Saint-Dennis (París) el 28 de mayo, en un estadio con un aforo de 75.000 personas.

El máximo organismo del fútbol europeo explicó que -además de las 40.000 entradas de los clubes- ha puesto a la venta un total de 12.000 entradas para para los aficionados de todo el mundo a través de su página web.

En otras cuestiones, la UEFA indicó que 10.000 de las entradas reservadas para los aficionados de los finalistas se “ofrecerán gratuitamente” para “recompensar su leal apoyo durante la pandemia”.

Aquellas aficionados que sean agraciados conocerán el “proceso de asignación de las entradas” según indique el club en cuestión, encargado de organizar esta cuestión.

El resto de las entradas del estadio, un total de 23.000, son para la “organización local, la UEFA y las federaciones nacionales, los socios comerciales y los medios de retransmisión, y el programa de Hospitalidad Oficial disponible también en UEFA.com”.

Para el proceso de venta, “las entradas no se venderán por orden de solicitud. En su lugar, se llevará a cabo un sorteo para asignar las entradas una vez finalizado el periodo de solicitud”, apuntó la UEFA, que ha establecido cuatro categorías de precio para el público general.

La categoría 4 es la más barata: 70 euros, la categoría 3 asciende a 180 euros la entrada; la categoría 2 alcanza los 490 euros, mientras que la primera categoría sube hasta los 690 euros por ticket. Además, las entradas de accesibilidad para los espectadores con capacidades especiales están disponibles por 70 euros (entrada con tarifa de categoría 4 y una entrada gratuita para un acompañante).

Los solicitantes pueden pedir hasta dos entradas por persona. Las entradas serán personalizadas, y cada solicitante deberá facilitar sus datos personales y los de sus invitados en el portal de entradas. A más tardar el 6 de mayo de 2022 se les comunicará por correo electrónico si su solicitud ha sido aceptada o no”, señaló la UEFA.

🎟️ Tickets for the #UCL and #UEL finals are on sale now!#UCLfinal clubs will receive 20,000 each, with 12,000 more available online now.#UELfinal clubs will receive 10,000 each, with 13,000 more available online now.

Full details and how to buy: ↙️ ↘️

— UEFA (@UEFA) April 20, 2022