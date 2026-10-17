Tras sufrir golpe en la cabeza: Dibu Martínez fue retirado en camilla durante partido del Chelsea

Chelsea obtuvo un nuevo triunfo en la Premier League tras derrotar al Everton. Sin embargo, su portero no pudo sacar cuentas alegres en el partido.
Los dirigidos por Xabi Alonso estaban jugando un gran encuentro, pero al minuto 68 un choque entre Emiliano “Dibu” Martínez y Jarrad Branthwaite generó preocupación.
El guardameta argentino sufrió un golpe en la cabeza y quedó tendido en el pasto. Inmediatamente fue atendido por el equipo médico y se mantuvo inmovilizado al interior de la cancha por cerca de 10 minutos.
Debido a la situación, el guardameta fue sacado en camilla, aunque consciente y moviendo sus manos. Le realizarán exámenes para conocer la profundidad de la lesión.
Mike Penders fue el encargado de resguardar el arco del Chelsea tras la salida del Dibu, cuando el duelo estaba 1-0 tras un gol de Pedro Neto.
Así fue el golpe que sufrió Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el triunfo del Chelsea sobre el Everton https://t.co/puWy9kbcNo
— ArnaIdo Fernandez (@fernandzarnaldo) October 17, 2026
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