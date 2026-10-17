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Tras sufrir golpe en la cabeza: Dibu Martínez fue retirado en camilla durante partido del Chelsea

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El portero argentino Emiliano Martínez, del Chelsea, es retirado en camilla durante el partido de la Premier League inglesa entre el Everton y el Chelsea, en Liverpool. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN SOLO PARA USO EDITORIAL.

Chelsea obtuvo un nuevo triunfo en la Premier League tras derrotar al Everton. Sin embargo, su portero no pudo sacar cuentas alegres en el partido.

Los dirigidos por Xabi Alonso estaban jugando un gran encuentro, pero al minuto 68 un choque entre Emiliano “Dibu” Martínez y Jarrad Branthwaite generó preocupación.

El portero argentino Emiliano Martínez del Chelsea recibe tratamiento durante el partido de la Premier League inglesa entre el Everton y el Chelsea, en Liverpool, Gran Bretaña, 17 de octubre de 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN PARA USO EDITORIAL EXCLUSIVAMENTE.

El portero argentino Emiliano Martínez, del Chelsea, recibe tratamiento durante el partido de la Premier League inglesa entre el Everton y el Chelsea, en Liverpool, 17 de octubre de 2026. Reino Unido. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN.

El guardameta argentino sufrió un golpe en la cabeza y quedó tendido en el pasto. Inmediatamente fue atendido por el equipo médico y se mantuvo inmovilizado al interior de la cancha por cerca de 10 minutos.

Debido a la situación, el guardameta fue sacado en camilla, aunque consciente y moviendo sus manos. Le realizarán exámenes para conocer la profundidad de la lesión.

Mike Penders fue el encargado de resguardar el arco del Chelsea tras la salida del Dibu, cuando el duelo estaba 1-0 tras un gol de Pedro Neto.

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