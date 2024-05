Desde Cristiano Ronaldo hasta Boateng: Las reacciones ante el anuncio de Toni Kroos sobre su retiro del fútbol

Este martes, el volante del Real Madrid, Toni Kroos, anunció que se retirará del fútbol este verano después de jugar la Eurocopa 2024.

El futbolista alemán causó gran sorpresa en el mundo del fútbol, ya que con tan solo 34 años y en medio de la cima de su carrera, decidió no renovar contrato con el club de los “merengues”.

Kroos ha disputado 463 partidos junto al Real Madrid, ha sido parte de 22 títulos del club y espera otro más en medio de la disputa por la Champions League.

“Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin“, expresó en su Instagram. Agregó: “Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente solo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, expresó en un comunicado su orgullo hacia Kroos, quien agradeció a Pérez tras su anuncio: “Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid, este club es y será siempre su casa”.

Varios compañeros del Real le escribieron a Toni. Uno de ellos fue el futbolista David Alaba, quien expresó su enojo y tristeza por su retiro: “Solo te puedo decir que te has ganado con creces tu retirada del fútbol. Tus éxitos hablan por sí solos“.

Anton – how long have we known each other? How long have we been on the pitch together? How long have we been celebrating success together? For a long time. And now you’re just going to end your career? No, no, no! That makes me angry and sad and you know that! 🥲 I can only tell… pic.twitter.com/Zz9yVzIx1d

— David Alaba (@David_Alaba) May 21, 2024