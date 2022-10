Los Globe Soccer Awards se celebrará en Dubái el próximo 17 de noviembre, tres días antes de que empiece el Mundial de Qatar, y entre las nominadas en la categoría femenina se encuentra la chilena Christiane “Tiane” Endler.

La figura del Olympique de Lyon Femenino fue reconocida en 2021 como la mejor arquera del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En 2022 obtuvo el premio The Best FIFA a la mejor portera.

Asimismo, este año estuvo nominada al Balón de Oro, siendo la única arquera sudamericana nominada a la importante premiación. Finalmente, el reconocimiento se lo llevó la española Alexia Putellas.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/FPR2qTtcy3

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022