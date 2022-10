La jornada de este lunes, Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid, fue galardonado con el premio Lev Yashin que lo distinguió como el mejor portero del año en la gala del Balón de Oro.

Tras recibir el reconocimiento, el meta de la selección de Bélgica conversó con el streamer español Ibai Llanos, a quien le confesó que fue una pieza clave para la obtención del premio.

Llanos, que cultivó una amistad con el guardameta durante el 2020 mientras jugaban en línea en pleno confinamiento, transmitió la ceremonia completa a través de su canal de Twitch donde entrevistó en directo a Courtois y otras figuras premiadas como Karim Benzema.

En la conversación, el arquero le confesó al español que jugar con él durante la pandemia le ayudó no solo a pasarla bien, sino que también a que la gente lo pudiese conocer mejor. “Gracias a eso, después de la pandemia se vio mi mejor versión”, dijo el belga.

“Jugar al Among Us me ayudó a ganar el premio a mejor arquero del mundo”, reiteró el mejor meta del mundo.