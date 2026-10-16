Terremoto en Azul Azul: Piden revocar al directorio y la mesa responde

Este viernes, el abogado y liquidador que representa al fondo Tactical Sport, controlado por Asesorías e Inversiones Sartor S.A., Eduardo Godoy, pidió la realización de una junta extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima Azul Azul, para votar la revocatoria de la mesa directiva.

En base a la legislación, cualquier accionista con más del 10% de las acciones puede pedir una junta de accionistas con esta finalidad. Cabe recordar que Godoy ejerce hoy los derechos políticos del fondo de inversión que controla Azul Azul, la gestora Sartor, tiene poderes por el 63,07% de las acciones.

Tras ello, la mesa directiva deberá reunirse y citar a una junta de accionistas con un plazo máximo de 30 días corridos, en base a la ley vigente.

Según dio a conocer El Deportivo, la decisión se conoce luego de que el directorio acordara este jueves contratar abogados para contactar a la Universidad de Chile, según una carta publicada en el mismo medio. La demora habría molestado al liquidador Eduardo Godoy, quien pidió el 21 de agosto iniciar gestiones para abordar los reparos de la casa de estudios al convenio por el uso de la marca.

La reacción del directorio

A través de un comunicado, el directorio de Azul Azul, liderado por Cecilia Pérez, confirmó que dará curso a la solicitud de junta extraordinaria, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, agregaron que continuará trabajando mientras se desarrolla el proceso, en medio de la recta final de las competencias del fútbol masculino y femenino.

“El directorio seguirá trabajando con su máximo compromiso durante el período legal correspondiente, para dar continuidad al trabajo que está desarrollando”, dijeron.

Además, la mesa directiva destacó el desempeño de los equipos del club y el trabajo del fútbol formativo, junto con las labores administrativas de cara a 2027, año en que Universidad de Chile celebrará su centenario.