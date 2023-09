En medio del igualado partido que mantuvieron el alemán Alexander Zvervev (12°) y el italiano Jannik Sinner (6°) por los octavos de final del US Open de Nueva York, un espectador lanzó un particular grito que causó profunda indignación en los jugadores y la fanaticada.

En el quinto juego del cuarto set, Zverev paró de pronto el partido y se acercó con visible molestia al juez para acusar que alguien en las gradas había dicho “la frase de Hitler más famosa que existe, es inaceptable”.

A través de un video que circula en X, se puede oír cómo, justo antes de que el tenista alemán sacara, alguien grita “Deutschland über alles” (“Alemania por encima de todo”), una frase eliminada del himno alemán que es vinculada al periodo nazi.

El juez luego se volteó, señaló a los espectadores y dijo: “¿Quién fue el astuto que dijo eso? Levanta la mano, ¿quién fue?“.

En primera instancia nadie admitió haber dicho la frase, sin embargo, otro video muestra el momento en que los guardias de seguridad se acercaron al supuesto responsable y le pidieron que se retirara del estadio.

El sujeto se levantó de su silla y se dirigió hasta la salida, rodeado de abucheos en su contra y aplausos para los guardias.

The fan who Zverev claimed uttered a phrase about Hitler has been removed. @bgtennisnation helped identify him pic.twitter.com/fgBN7mu4tG

— Kenny Ducey (@KennyDucey) September 5, 2023