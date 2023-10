“Siempre voy a jugar hasta pueda moverme”. De esta forma abordó Zhiying “Tania” Zeng (57) su derrota en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La tenismesista chilena perdió 4-0 ante la estadounidense Zhang Lily Ann en los octavos de final femenino, en un partido que se disputó en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa.

Al término del encuentro, la deportista nacida en China agradeció el apoyo y cariño del público. “Quería entregar más, pero lamentablemente hice todo lo que yo pude”, indicó en primera instancia.

“La sensación (de los Juegos) es fuerte para mí. Yo sé que todos los partidos para mí no son fáciles, entonces, yo hago lo mejor que puedo y aquí estoy. El cariño de la gente ha sido muy espectacular. No importa que yo haya estado perdiendo, igual me dieron mucho ánimo y yo también quería luchar hasta el último punto”, continuó.

En ese sentido, Zeng dio cuenta que su familia y amigos le transmitieron el cariño del público en el marco del desarrollo de los Juegos Panamericanos. “Yo estoy muy agradecida de la gente que me quiere, me tomaba buena. Estoy muy feliz”, indicó.

Finalmente, la representante del Team Chile reiteró que la edad no es un impedimento para ella y que continuará ejerciendo su deporte hasta que pueda estar en condiciones para hacerlo.

“Yo pienso que no importa la edad. Cuando se pueda y alcance mi físico, yo voy a jugar hasta siempre (…). Siempre voy a jugar hasta pueda moverme”, sentenció.