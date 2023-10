Este lunes, la deportista china-chilena Tania Zeng logró una importante hazaña y venció con determinación a la representante de República Dominicana, Eva Brito Peña, en la prueba individual de tenis de mesa femenino de Santiago 2023.

La mujer de 57 años avanzó a la siguiente fase de la disciplina -octavos de final- en un infartante partido.

Según consigna La Tercera, la deportista comentó lo que fue su increíble participación. “El público que apoyó tanto y yo escuchaba… Tenía un poco de nervios. El cariño del público es muy importante. Me calmó mucho los nervios“, destacó.

Asimismo, añadió: “Yo pienso que nunca es tarde cuando hacemos cualquier cosa, nunca es tarde. No pienso en mi edad, no, eso no es razón para dejar de hacer deporte. El deporte lo tiene que hacer todo el mundo, es muy bueno para lo mental. Yo estoy jugando gane o pierda”.

Respecto a su apego a Chile, Zeng sostuvo: “Vivo hace 35 años en Chile. He vivido más tiempo en Chile que en China. Mi familia, mis hijos nacieron acá. Entonces, yo soy chilena”.

“La gente siempre ha sido muy cercana, amorosa. Desde los primeros días y hasta hoy. Me siento muy cómoda acá. Por eso vivo acá. Ya no voy a volver“, dijo.

¿Quién es Tania Zeng?

Zhiying Zeng llegó a Chile en 1989 para trabajar en el área del comercio. Sin imaginarlo y durante la pandemia, sorprendió en el deporte cuando decidió probar suerte en los selectivos nacionales.

Terminó ganando ese certamen y obteniendo el pase a los Sudamericanos Adultos. Se llevó la plata en los singles femeninos y en dobles.

De esta manera, la tenimesista llegó a Santiago 2023 en busca de conseguir una medalla para Chile.