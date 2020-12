(Agencia Uno) – Universidad de Concepción pidió los tres puntos de su duelo con Everton, que terminó 0-0 por la 26ª fecha del Campeonato Nacional, luego de acusar a los ruleteros de la inclusión irregular del jugador Kevin Figueroa.

El elenco del Campanil apunta que Figueroa no fue inscrito debidamente antes del encuentro tras la lesión de Benjamín Berríos, infringiendo el artículo 30 de las bases del Campeonato.

“Ese artículo establece el procedimiento para los jugadores reservas, en este caso tenemos a Figueroa que fue incorporado irregularmente y jugó los últimos minutos de partido“, indicó a radio Cooperativa el abogado del cuadro penquista, Juan Pablo Yáñez.

Para el choque en el Ester Roa, el flamante entrenador evertoniano Roberto Sensisi reemplazó a Berríos por Gary Moya en el equipo titular, mientras que Figueroa ocupó el lugar vació en la banca e ingresó en el minuto 83.

“El jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla”, menciona el reglamento.

Así, Universidad de Concepción hizo la denuncia y Everton arriesga perder el punto ganado, además de una multa de 500 UF.

De confirmarse la irregular, el equipo de la Región del Biobío ganaría dos unidades y esto le permitirá acercarse a Universidad de Chile en la tabla ponderada, donde los del Campanil son penúltimos.