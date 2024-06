Alejandro Tabilo sigue imparable en Mallorca: Se instaló en la semifinal del torneo tras vencer a Jakub Mensik

Con este triunfo, Tabilo se convirtió en el primer tenista chileno en conseguir una semifinal sobre pasto en 47 años. La última vez fue en 1977 de la mano de Jaime Fillol.

Este jueves, Alejandro Tabilo (24°) siguió con un brillante desempeño en el ATP de Mallorca y logró avanzar a las semifinales del torneo.

La segunda raqueta nacional venció al checo Jakub Mensik, actual número 85 del mundo, por 6-4 y 6-4 en un peleado encuentro que duró una hora y media.

Este triunfo lo convierte en el primer tenista chileno en conseguir una semifinal sobre pasto en 47 años. La última vez fue en 1977 de la mano de Jaime Fillol en Nottingham.

Además, gracias a él alcanzará su mejor ranking histórico, subiendo de la posición 24 a la 22. En caso de llegar a la final, podría instalarse por primera vez dentro del prestigioso top 20.

“Le comenté a mi entrenador que me acomodaba mucho acá. Desde el día uno me sentía muy cómodo, he estado tratando de disfrutar y me encanta este lugar. Está hermoso y ojalá pueda seguir jugando más acá“, señaló Tabilo, según consignó ATPTour.com.