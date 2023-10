Este lunes, el partido entre Bélgica y Suecia fue suspendido luego que un hombre a bordo de una motocicleta realizara un tiroteo en el Bulevar d’Ypres, en el centro de Bruselas, Bélgica, dejando al menos dos personas fallecidas.

El encuentro que se estaba llevando a cabo en el Estadio Rey Balduino, a solo un par de metros del ataque, en el marco de las Clasificatorias para la Eurocopa 2024, se vio suspendido tras el primer tiempo.

La información sobre el tiroteo fue confirmada por la policía y el portavoz de los bomberos de Bruselas, Walter Derieuw, quien indicó que la “evaluación no es muy precisa en este momento” sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

En un video grabado por un testigo, que circula en redes, se ve al hombre llegar en una moto y comienza a disparar rápidamente a personas en la calle.

El atacante, que lleva una chaqueta naranja, persigue a varias personas que tratan de refugiarse en un edificio, a las que dispara y a una de ellas la remata cuando ya está en el suelo.

Por otro lado, según información recabada por medios locales, el responsable del ataque es un hombre de origen musulmán, quien habría reivindicado su ataque a través de un post en Instagram donde dice: “Vivimos por nuestra religión y morimos por nuestra religión“.

En tanto, la selección de Bélgica, a través de su cuenta de X, antes Twitter, escribió: “Nuestros pensamientos están con todos los afectados”.

Mientras que los suecos expresaron: “mantengan la calma y cuídense unos a otros. Nuestros pensamientos están con todos los familiares de los afectados en Bruselas”.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023