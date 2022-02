El partido será protagonizado por los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati, en el estadio SoFi de Los Ángeles, donde se espera que se venda un número récord de entradas. La empresa SeatGeek aseguró que el precio promedio que los clientes pagaban por los boletos del Super Bowl hasta el lunes era de US$ 10.427, mientras que HtubHub tiene un promedio de US$ 9.800, y los asientos más baratos del evento se están vendiendo por unos US$ 7.000.