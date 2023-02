(CNN en Español) – El Super Bowl LVII está cada vez más cerca y tendrá como protagonistas a los dos mejores equipos de la temporada.

Por un lado, tenemos al campeón de la Conferencia Americana (AFC), los Kansas City Chiefs, que además fueron los que más victorias tuvieron en la temporada regular en la AFC con un récord de 14-3.

En el otro extremo están las Philadelphia Eagles, que fue el equipo campeón de la Conferencia Nacional (NFC) y el que más triunfos tuvo en la temporada regular en la NFC con el mismo récord que los Chiefs.

Será un duelo para el recuerdo y, además, verá enfrentarse a dos de los mejores quarterbacks de la liga: Patrick Mahomes (27 años, será su tercera aparición en el “superdomingo” y ya 1 título de Super Bowl) y Jalen Hurts (24 años y jugará su primer Super Bowl).

It’s a new generation 🤩

— NFL (@NFL) February 6, 2023