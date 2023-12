(CNN Español/CNN Chile) – Este jueves en Miami se llevará a cabo el sorteo de la Copa América 2024 que se desarrollará el año que viene en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Las dieciséis selecciones estarán distribuidas en cuatro bombos a la hora del sorteo.

En total son diez equipos que representarán a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis que forman parte de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Las selecciones se distribuirán en cuatro grupos que ya tienen a sus respectivas cabezas de serie: Argentina, México, Estados Unidos y Brasil.

El criterio para la elección de los equipos del primer bolillero tiene que ver con el ránking FIFA de selecciones y con los ganadores de las respectivas copas continentales.

El bolillero número 2, que ocuparán la posición dos en cada grupo, tendrá a:

El bolillero número 3, que irán al puesto tres de cada grupo, lo conforman tres equipos de la Conmebol y uno de la Concacaf:

El último bolillero, la posición cuatro de cada grupo, tendrá a:

Se espera que el evento se desarrolle a partir de las 21:30 horas de Chile, o 19:30 hora local de Estados Unidos

El sorteo de la Copa América 2024 se podrá ver a través de la transmisión abierta de T13 en vivo.

El sitio web Deportes13.cl

La señal DSports, y por su plataforma DGO.

📌📺 ¿Desde dónde seguirás el sorteo de la #CA2024? Estos son los canales que lo van a transmitir 🔜🏆

👀📺 De onde você vai acompanhar o sorteio da #CA2024? Estes são os canais que o transmitirão ⚽

✍🏼 Where will you be watching the #CA2024 Draw from? Here are the channels… pic.twitter.com/P5fLMrZgEk

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 1, 2023