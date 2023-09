La noche de este miércoles se anunció que la gimnasta norteamericana Simone Biles no participará de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En cambio, la cuatro veces campeona olímpica se centrará en buscar su sexto título mundial dos semanas antes en la ciudad de Amberes, en Bélgica.

Desde el equipo de Gimnasia Artística de Estados Unidos informaron que Jordan Chiles, campeona del mundo y subcampeona olímpica por equipos, encabezará su equipo en Santiago 2023.

Junto a Chiles, de 22 años, competirán en Santiago el mes próximo las deportistas Kayla DiCello, Kaliya Lincoln, Zoe Miller y Tiana Sumanasekera.

DiCello, de 19 años, fue bronce mundial en 2021 en el concurso completo, Lincoln, de 17, es la subcampeona estadounidense de suelo, Miller, también de 17, y Sumanasekera, de 16 años, formaron parte del equipo que ganó los campeonatos panamericanos de gimnasia en Colombia el pasado mayo.

Please join us in congratulating the 2023 Women’s Pan American Games Team presented by @Xfinity!

⭐️ Jordan Chiles

⭐️ Kayla DiCello

⭐️ Kaliya Lincoln

⭐️ Zoe Miller

⭐️ Tiana Sumanasekera

Individual Qualifier: Katelyn Jong

Non-Traveling Alternates: Zhou, Lowe, Matthews pic.twitter.com/m2LRwWfTSg

— USA Gymnastics (@USAGym) September 21, 2023