Universidad de Chile logró aguantar el resultado y empató sin goles ante Internacional de Porto Alegre por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. A los 64′ Walter Montillo se fue expulsado por doble amarilla.

Sobre el final, el encuentro estuvo detenido cerca de un minuto por algunos incidentes en el sector sur del Estadio Nacional. Lo más grave se produjo cuando se inició una fogata que fue creciendo a medida que seguían los enfrentamientos con los encargados de seguridad.

Respecto a este tema Sergio Vargas, director deportivo de los azules, indicó a ADN que se trata de “gente que no le interesa nada, ni siquiera le interesa la U, no le interesa nada del país. Son lacras de la sociedad, esa es la verdad. La situación es lamentable, es penosa y eso no tiene ninguna excusa, ninguna reivindicación social, ni nada de eso“.

“Sólo quieren hacer daño y seguramente van a hacer daño. Ojalá que la Conmebol tome como atenuante la situación social que vive el país, lo que se está viviendo y que las sanciones sean menores. Estos no son hinchas de ningún equipo, sólo vienen a hacer daño”, agregó.

Sobre el resultado del encuentro, afirmó que “lo condiciona una expulsión injusta del árbitro me parece. Es muy fácil expulsar a un jugador de un equipo chileno, pero si fuera en Brasil y un jugador de ellos, no lo harían. Siempre se ve eso de favorecer a los equipos más poderosos y eso te condiciona, jugar con diez te condiciona. Pero el espíritu y el coraje de los diez que quedaron en cancha fue muy bueno, se sacrificaron para poder sacar un resultado”.

En las afueras del coliseo de Ñuñoa continuaron los enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros. El árbitro del compromiso, Facundo Tello, y el delegado de Conmebol elaboraron un informe al respecto que la Conmebol evaluará para decidir posibles sanciones al conjunto azul.