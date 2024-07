Semifinal violenta: Darwin Núñez recibió golpes de puño de hinchas colombianos en las gradas

En una semifinal electrizante disputada en el césped, el enfrentamiento entre Colombia y Uruguay por la Copa América 2024 trascendió el terreno de juego y se trasladó a las gradas, dejando una sombra sobre la celebración de los cafeteros.

Tras el pitazo final, que selló la victoria de Colombia, se produjeron lamentables escenas de violencia en las tribunas.

A pesar de la euforia por el triunfo, una de las imágenes más desalentadoras del encuentro se desarrolló después del partido. Un grupo de hinchas colombianos aparentemente agredió a familiares de los jugadores uruguayos que presenciaban la anhelada semifinal desde las gradas.

En videos capturados por otros aficionados presentes en el estadio, se puede observar a Darwin Núñez y Ronald Araújo saliendo en defensa de sus familiares, intentando sacarlos de la tribuna tras recibir golpes e insultos.

La situación escaló al punto en que Núñez recibió un golpe en el rostro por parte de un aficionado colombiano, como se aprecia en uno de los videos difundidos.

Minutos más tarde, se vio al delantero del Liverpool visiblemente afectado por la situación, consolando a su hijo pequeño. La violencia en las gradas no solo empañó la celebración colombiana, sino que también puso en riesgo la seguridad de los familiares de los jugadores.

José María Giménez, capitán de la selección uruguaya, se pronunció al respecto en la transmisión oficial, visiblemente molesto.

“Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés chiquitos y recién nacidos. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros”, comentó.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa

— Kyle Bonn (@the_bonnfire) July 11, 2024